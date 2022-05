Zeman, addio Foggia: il boemo lascia il club

Ufficiale la separazione tra mister e società

Zeman-Foggia , fine della storia d'amore. "Zeman non se la sente di continuare, ho provato a convincerlo ma non ha più stimoli. Da ora inizia un nuovo ciclo", sono state queste alcune delle parole del presidente Canonico in conferenza stampa ieri sera per annunciare la prossima e imminente separazione dal tecnico boemo.

Qualche piccola ruggine si era già percepita in passato tra mister e patron ma adesso è arrivata anche la conferma. "Ho avuto 7 ore di confronto con Zeman. Non se la sente di continuare. Lo ringrazio per tutti il lavoro che ha fatto, ho provato in tutti i modi a convincerlo ma quando uno non se la sente di continuare è inutile insistere. Non è una questione di presupposti: non ha stimoli. Ci siamo confrontati su tutti gli avvenimenti. Non faccio polemiche, vado avanti. Da stasera comincia un nuovo ciclo per il Foggia. Finora non ho sentito altri allenatori, da stasera lo farò".