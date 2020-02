Zeman: “Calcio femminile? Di solito in Italia le donne stanno in cucina…”

Parole che fanno discutere, quelle pronunciate da Zdenek Zeman a margine della premiazione per la Panchina d’Oro 2019. Il boemo, parlando dello sviluppo del calcio femminile nel nostro Paese, si è infatti lasciato andare a dichiarazioni alquanto discutibili.

DONNE – “Credo che in Italia ci siano già diversi problemi nel calcio maschile, basti pensare alla Serie B e alla Serie C. Le donne solitamente venivano sempre dietro nel calcio, vedremo se riusciranno a fare un passo in avanti. Se è una questione culturale? Anche, le donne in Italia di solito stanno in cucina. Se questo è grave? Non lo so, sicuramente i maschi devono mangiare”.