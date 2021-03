Zeman e la crisi delle italiane in Europa: “Indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente”

Il calcio italiano è in crisi in Europa e Zdenek Zeman, intervistato dal Corriere dello Sport – Stadio, prova a spiegarne, in parte, i motivi. L’ex mister boemo, oltre a soffermarsi sull’attualità del campionato e il big match tra Roma e Napoli di questo weekend ha parlato appunto dell’uscita dalle competizioni europee di tutte le squadre nostrane ad eccezione dei giallorossi, ancora in corsa in Europa League.

Zeman e le italiane in Europa

“Non siamo mai stati grandi lavoratori. Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente”, ha commentato Zeman senza peli sulla lingua come suo solito. “C’era già un gap che si è dilatato con il virus. Il problema è ampio. Ma siano concesse le attenuanti generiche”.

Come detto, l’unica squadra italiana rimasta in Europa è la Roma: “Credo si tratti dell’ennesimo campanello d’allarme. Vuol dire che si è commesso qualche errore in precedenza”.

Sulla sfida tra giallorossi e Napoli di questo weekend: “Credo che il Napoli sia favorito in questo momento. Ma pure a loro manca la continuità nelle prestazioni, un paio buone e poi una o qualcuna sbagliata. E dipende, comunque, da come affronteranno la partita: se per vincerla o se per non perderla”.