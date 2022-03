Zeman: “Italia non al Mondiale sarebbe dramma. Insigne in MLS se ne pentirà”

Il commento del boemo

Sulla Nazionale, Zeman ha detto: "Il playoff dell'Italia? Speriamo passi, altrimenti sarà un nuovo dramma. Purtroppo tanti calciatori non sono al top, mi auguro che si ritrovino. Immobile non rende? Per me è solo una questione tattica. Nella Lazio ha più terreno da scoprire, nell’Italia invece trova pochi spazi da punta centrale. Ma resta il centravanti migliore, lo dicono i numeri".

Da un attaccante ad un altro con la scelta di Insigne di lasciare Napoli e andare in MSL: "Insigne al Toronto? So quanto tenga a Napoli e al Napoli. Purtroppo ormai nel calcio contano solo i soldi. Ma penso che Insigne sul piano sportivo si pentirà di questa scelta. Verratti non fa il regista in azzurro? Per me è un errore".