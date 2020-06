Zeman: “La Juventus vincerà lo Scudetto ma continua a ricevere aiuti”

Zdenek Zeman torna a parlare della Juventus, ma non solo. Nel corso di un’intervista rilasciata “Un giorno da pecora”, trasmissione di Radio Rai, il tecnico ha parlato della Serie A e del suo futuro in panchina.

“LA LAZIO AIUTA LA JUVENTUS”

Il boemo non dedica parole dolci alla squadra di Lotito: “La Lazio perdendo a Bergamo dà una mano alla Juventus che vincerà lo Scudetto. I bianconeri non stanno giocando bene. Dopo tre mesi di stop crolleranno tutti durante le partite. Non hanno le condizioni per mantenere i ritmi partita”.

ELOGI PER ATALANTA E NAPOLI

Zeman celebra la vittoria del Napoli e il grande periodo dell’Atalanta: “Mi ha sorpreso l’Atalanta, perché a Bergamo hanno avuto più problemi per il virus per potersi allenare. Hanno meritato la rimonta contro i biancocelesti, ma se Malinovsky non indovina quel tiro non so come sarebbe finita. Vittoria del Napoli in Coppa Italia? Sono contento per il Napoli e Insigne che rappresenta la città”.

IL FUTURO

L’ex allenatore del Pescara torna anche a parlare di un suo ritorno in panchina: “Per ora non mi ha chiamato nessuno, nel calcio oggi c’è troppa confusione. Spero che appena si chiarirà la situazione uscirà qualcosa, altrimenti mi troverete su una panchina del parco“.