Zeman: “Non solo la Juventus agiva così. Nel calcio la finanza è sempre più protagonista”

Arriva il commento di Zdenek Zeman a proposito del caos che sta coinvolgendo la Juventus dopo la vicenda plusvalenze e le dimissioni dell'intero CdA. A margine della presenzatione della sua autobiografia 'La bellezza non ha prezzo', il boemo ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese anche da Sky Sport.

"Questo club finisce spesso sotto l’attenzione delle procure. La procura di Torino si è mossa per prima, ma non credo che solo la Juve abbia attuato queste pratiche, le altre procure dovrebbero svegliarsi", le parole di Zeman . "La FIGC dice che le plusvalenze si possono fare, questo è sbagliato. Più passa il tempo e più la finanza sarà protagonista del mondo del pallone prevalendo sul calcio. Il calcio italiano sta male tecnicamente e finanziariamente".”.

Per quanto riguarda il libro, l'allenatore ha dichiarato: "Mi hanno chiesto per dieci anni di scrivere un’autobiografia, io pensavo che fosse meglio post-mortem. Ma alla fine ho accettato. Perché sono stato amato anche dai tifosi delle squadre che non ho allenato? Penso che il motivo sia perché a loro piaceva quello che provavo a fare, magari senza riuscirci".