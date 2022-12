Zeman: “Non volevo andare via da Palermo, ma…”

Il libro di Zeman è stato presentato a Palermo. Il tecnico boemo ha detto: "Non sono qua per il libro, sono qui per la gente che non vedo da tempo. Gente che è cresciuta con me e mi ha fatto crescere", afferma Zeman con la sua proverbiale lingua senza peli. "Qui ho fatto più altri sport che calcio: pallavolo, pallamano, nuoto, frequentavo le palestre, con le signore che volevano dimagrire". E sempre a Palermo, "colpa" di zio Cestmir Vycpalek, iniziò a fumare. "Andavamo a mangiare in piazza a Mondello, da Totuccio. Ogni tanto mi dava una sigaretta. Poi due, poi tre, poi quattro...". "Non volevo andare via da Palermo, ma non c'erano i soldi neanche per le magliettine".