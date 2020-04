Zeman: “Ripresa dei campionati? Credo che sarà difficile… Scudetto? Non c’è niente da assegnare a nessuno”

Poche possibilità per una ripresa dei campionati. Questo il pensiero di Zdenek Zeman ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro della stagione, attualmente in stand-by a causa dell’emergenza Coronavirus.

RIPRESA – “Ripartenza? Io sono pessimista, questo virus ha fatto grossi danni e temo che ne farà ancora. In questo momento la salute è la cosa più importante. L’assegnazione dello scudetto? Al riguardo si possono fare tante ipotesi, ma per me non c’è niente da assegnare a nessuno”.

INSIGNE E IMMOBILE – “Lorenzo è napoletano e tiene molto alla maglia azzurra, ma il suo futuro dipenderà dalle condizioni che gli verranno proposte dalla società. Immobile? Anche lui a napoletano, ovviamente tiene ai partenopei. Adesso sta facendo bene alla Lazio, spero che possa continuare così”.

