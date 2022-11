Zeman rivela: “Da sempre juventino e dormivo con la maglia bianconera”

Zdenek Zeman si racconta nell’autobiografia scritta con Andrea Di Caro dal titolo 'La bellezza non ha prezzo', che racconta le oltre mille panchine e battaglie vissute.

Spiccano parole molto interessanti su quella che è la fede calcistica del mister: "Sono sempre stato juventino. Da piccolo andavo a dormire con la maglia bianconera". E parlando dei noti scontri avuti con il club torinese: "Con la Juve di Moggi, Giraudo e Bettega. Ma la Juventus non comincia e non finisce con loro. Era la squadra di mio zio Cestmir Vycpálek: il più grande talento del calcio cecoslovacco prima di Pavel Nedved, che portai in Italia. La differenza è che Nedved, lavoratore maniacale, voleva allenarsi pure il giorno di Natale; mio zio invece amava le gioie della vita. Era stato a Dachau, e il lager l’aveva segnato. Ma mi dicono fosse birichino anche prima".