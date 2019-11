Zenga, che frecciata alla Samp: “Mi hanno esonerato e per poco non sono andati in B… Udinese? Ci spero”

E’ ancora alla ricerca di una panchina Walter Zenga. L’ex portiere è attualmente libero dopo l’ultima esperienza a Venezia in Serie B, che si è conclusa lo scorso 5 marzo con un esonero. Del suo passato, ma anche del suo futuro, il tecnico ha parlato ai microfoni di Radio 2.

VENEZIA – “Quando il Venezia mi ha mandato via non ho dormito. Il mio lavoro lo vivo in maniera intensa, mi sveglio anche la notte per mettermi a studiare alcune situazioni di gioco”.

SAMPDORIA – “A Genova stavo facendo bene, poi mi hanno esonerato e per poco non sono retrocessi in B”.

CROTONE – “Con il Crotone sono retrocesso, ma abbiamo fatto un girone di ritorno pazzesco”.

UDINESE – “Un interesse dei friulani? Spero ci sia qualcosa di concreto”.