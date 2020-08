Zenga: “Deluso per fine esperienza col Cagliari. Non me l’aspettavo”

Walter Zenga torna a parlare dopo l’addio al Cagliari e un’esperienza davvero particolare tra lockdown e finale di stagione davvero inedito. Il mister ha risposto ad alcune domande sui social su Instagram facendo trapelare tutta la sua delusione per un rapporto concluso inaspettatamente.

Zenga: “Deluso, ma vado avanti”

“Tutte le scelte lavorative che ho fatto finora sono valse la pena perché mi hanno permesso di vivere e andare in giro per il mondo e conoscere gente speciale”, ha detto Zenga rispondendo ad un fan. “Meglio vincere qualche trofeo o sentire l’affetto delle persone? I trofei sono importanti perché ti danno palmares e curriculum ma l’affetto della gente è molto più importante. Ho avuto la possibilità di allenare in tanti posti e di vincere campionati, ma l’affetto rimane ed è la cosa più bella in assoluto. Ora sono deluso perché ci sarebbero tante cose da dire, ma sono pronto a ripartire immediatamente. Gli allenatori devono essere pronti a ripartire subito. Per tanti motivi non mi aspettavo di interrompere il rapporto col Cagliari. C’erano tante cose che non mi erano chiare ma devo comunque ringraziare per l’affetto che mi è stato dato”.

E ancora sull’esperienza al Cagliari: “Come la giudico? Secondo me positiva. In 13 partite in quaranta giorni ho avuto Nainggolan solo in 2 gare e Joao Pedro faceva infiltrazioni. Ma questi sono sono bla bla bla. Venivamo da tre mesi di lockdown e la squadra non vinceva da tanto tempo. Abbiamo dovuto superare tanti ostacoli ma resta l’esperienza positiva e me la porterò come bagaglio culturale. L’addio? La colpa è anche mia perché firmo dei contratti di un anno e quindi è più facile ‘tagliare’”.

Sul futuro: “Allenare a Dubai o in MLS? Io ci metto sempre passione in tutto quello che faccio. Accetto la sfida, posso perderla ma combatto sempre. Allenare a Dubai mi piacerebbe perché qui vivono i miei bambini, ma la valigia è sempre pronta, un allenatore non deve essere legato a un posto solo. E sulla MLS, diciamo che io ho giocato e allenato in MLS. Sono un pioniere, era il ’97…”.

