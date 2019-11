Zenga esalta Meret: “Mi ha impressionato, l’Italia è in buone mani”

Tra le poche note positive di un avvio di stagione per il Napoli da dimenticare, vi è il rendimento di Alex Meret. Il portiere sta acquisendo sempre maggior sicurezza, imponendosi come uno dei migliori giocatori italiani nel suo ruolo. Ad incoronare l’estremo difensore partenopeo, a soccermagazine.it, è intervenuto Walter Zenga.

IMPRESSIONATO – “Lo avevo già detto quando allenavo il Crotone che mi aveva impressionato, la Nazionale è in buone mani. Lui titolare agli Europei? Questo dovrà deciderlo Mancini, è una domanda che va fatta a lui: ne sa molto più di me. E’ chiaro che per un allenatore è meglio avere l’imbarazzo della scelta piuttosto che non avere scelte”.