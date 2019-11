Zenga furibondo: “Io all’Isola dei Famosi? Bufala. Vogliono screditarmi…”

“Mi sto anche parecchio arrabbiando”, parola di Walter Zenga. L’ex allenatore anche di Sampdoria, Crotone e Venezia, in corsa per una panchina di Serie A dopo i vari esoneri avventui nelle scorse ore, ha parlato come riporta Il Giornale, per smentire categoricamente alcune notizie, false, apparse sul web che lo volevano prossimo alla partecipazione all’Isola dei Famosi, noto reality televisivo.

RABBIA – Dopo il messaggio social su Instagram, ecco le sue parole al quotidiano: “Io all’Isola dei Famosi? È una bufala totale, una balla, non c’è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando. Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di serie A? Il calcio è tutta la mia vita, nessun dubbio: non farò mai un programma televisivo né null’altro che non abbia direttamente a che fare con il calcio”.

CONTRO DI ME – “C’è qualcuno che vuole screditarmi, qualcuno che mette in giro voci e false notizie su di me per mettermi in difficoltà e legarmi a vecchi stereotipi”, ha continuato Zenga. “Non vorrei che a fare questo fosse qualche procuratore legato ad altri allenatori che voglia cercare di screditarmi. Pensate a un presidente che sente questa voce… Se la prende per vera magari lascia perdere e ingaggia un altro invece di me. Se becco chi ha messo in giro questa voce…”.