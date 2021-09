Zenga: “Ho sbagliato scelte da allenatore per soldi a Catania e alla Stella Rossa”

Parla l'ex portiere e ora allenatore

INTER - "Cosa sarei disposto a fare pur di allenare l'Inter? Tante cose. Ma so che c'è un percorso, mica facile. Però l'Inter è la mia casa, mi sento una bandiera nerazzurra. Ventidue anni con quella maglia non si cancellano. Nonostante la mia irruenza", ha detto Zenga. Poi sul suo passato da calciatore: "Per me fu una pugnalata quando l'Inter decise per lo scambio con Pagliuca. Non è che io sia contrario ad allontanare una bandiera, per carità. Però i termini devono essere chiari. Non una cosa del tipo 'Vediamo se va in porto, sennò resti'. No, quello no. Me ne andai, ma dissi 'Tornerò'. Ci può essere un ragazzo triste dietro al portiere che vince la Coppa Uefa contro il Salisburgo, perché sa bene che dovrà lasciare la sua amata Inter".