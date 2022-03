Zenga: “Immobile è e sarà il centravanti titolare dell’Italia. Sul campionato…”

Parla l'Uomo Ragno

Redazione ITASportPress

La Lazio ancora nel segno del suo bomber Ciro Immobile. Un segnale per mister Sarri ma anche per il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista dei playoff Mondiale per Qatar 2022. Dopo la sfida di campionato contro il Cagliari che ha visto i biancocelesti imporsi con un netto 3-0 alla Unipol Domus, anche Walter Zenga ha voluto dire la sua sul bomber.

Intervenuto negli studi Sky, l'ex portiere ha detto: "Immobile fatica in Nazionale? Non è una ragione tecnica, perché Mancini gioca con lo stesso sistema della Lazio. Forse poteva essere diverso l’anno scorso, ma io comunque l’ho sempre ritenuto l’attaccante titolare della Nazionale, in alternativa a Belotti. Sono loro i due attaccanti italiani che se stanno al 100% possono garantirci qualcosa di diverso agli spareggi".

Un passaggio anche sul campionato: "Napoli-Milan? Sarà una bella partita e non me la perderò. La Juventus nella lotta scudetto? Sta facendo benissimo ora ma che tre squadre in testa mollino tutte...".