Zenga può ripartire dalla Cina: in pole per il post Benitez

Il futuro di Walter Zenga potrebbe essere in Cina. L’ex allenatore anche del Cagliari, dopo l’esperienza in Sardegna, è alla ricerca di una nuova esperienza e questa potrebbe presto arrivare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’ex Uomo Ragno potrebbe presto tornare alla guida di una squadra. Per lui potrebbe esserci una nuova tappa esotica, l’ennesima della sua carriera: la Cina. Il tecnico sarebbe in lizza per sostituire Rafa Benitez alla guida del Dalian in Super League. Lo spagnolo ha infatti comunicato nelle scorse ore il suo addio al club lasciando di fatto scoperto il ruolo di guida tecnica.

Anche l’ex Barcellona Setien candidato per la guida del Dalian