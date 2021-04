Zenit, Carminati: “Lo Sputnik vera forza e tutto staff Italia invidioso di Scanavino. Kokorin stava bene…”

Ivan Carminati, preparatore atletico professionista, attualmente Fitness Coach dello Zenit già, fra le altre di Parma, Lazio, Galatasaray, Borussia Dortmund, Manchester City, Inter e della Nazionale Inglese di calcio, in una intervista a Sport-Express.ru ha raccontato come sta vivendo la sua stagione calcistica durante la pandemia insieme ad Andrea Scanavino, che cura la preparazione atletica del club di San Pietroburgo. “A portare la mascherina qui a volte mi sembra che siamo io e Andrea. Tutti gli altri se la sono tolta molto tempo fa. E questo, ovviamente, è in netto contrasto con l’Italia. Di recente sono tornato nel mio paese per qualche giorno: gente con la maschera, quasi tutto è chiuso, compresi ristoranti e bar, è vietato il movimento tra le città … non parlo nemmeno di partite di calcio da molto tempo senza spettatori. E qui, all’incontro di Russian Premier League contro il Khimki, si è disputato con 20mila fan. Quando parlo a casa mia di San Pietroburgo e di come scorre la vita qui, molti semplicemente non credono. Io però la maschera la porto per rispetto di chi mi sta vicino”.

VACCINO SPUTNIK – “Mi sono vaccino con lo Sputnik -afferma Carminati – ed è andato tutto liscio. Non c’è da stupirsi che si affermi che lo Sputnik russo è un vaccino affidabile e di alta qualità. Anche qui allo Zenit molti si sono vaccinati, compreso Scanavino. Come sapete, durante le pause del campionato russo, lavora a Coverciano per l’Italia. Quindi i colleghi di Andrea sono gelosi: nessuno di loro si è vaccinato. E quasi tutto lo staff della Nazionale, compreso lo stesso Mancini in precedenza, sono risultati positivi al coronavirus. E solo Andrea è sfuggito al contagio finora. Quindi Sputnik è una forza! E, mi sono ricordato: c’è un altro membro dello staff tecnico della nazionale che non è stato colpito dalla pandemia, ma è stato anche vaccinato non in Italia, ma in Qatar”.

KOKORIN – Sulle condizioni fisiche di Alexsander Kokorin da tempo ai box alla Fiorentina, Carminati ha detto: “Onestamente, per me i suoi problemi di salute, di cui scrivono i media italiani, sono una sorpresa. Andrea ed io siamo riusciti a lavorare un po ‘con Kokorin dopo le sue disavventure extra campo. Non abbiamo riscontrato nulla e, per quanto ricordo, le sue condizioni erano abbastanza decenti. E a Sochi Alexander stava bene. Non riesco a immaginare cosa sia successo a Kokorin a Firenze”.