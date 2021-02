Zhang spaventa l’Inter: “Taglieremo attività irrilevanti”

Le voci sul futuro societario dell’Inter continuano a tenere banco. Ancor di più dopo il recente discorso del numero uno di Suning. Il presidente della società di Nanchino, senza fare alcuno riferimento diretto al club nerazzurro, però, fa tremare gli appassionati del club milanese. Come riporta Titan Sport Plus, uno dei principali media cinesi a livello sportivo, le intenzioni dell’uomo d’affari sembrano chiare.

Zhang fa tremare l’Inter

“Dovremo concentrarci sul campo di battaglia principale”, ha spiegato Zhang. “Dobbiamo lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione. Chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni”. Parole che, come detto, non fanno riferimento all’Inter, ma sembrano un messaggio piuttosto chiaro per tutte quelle attività controllate da Suning che non rientrano più nei piani strategici…