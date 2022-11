Zico: “Messi capitano dell’Argentina? Porta la fascia solo per il nome”

Zico ha parlato a Primeiro Lance: "Messi è un capitano che non parla con nessuno, non è un leader. La sua squadra può vincere 4-0, perdere 2-1 o 6-0 e lui non farà nulla. Continuerà nella sua strada nella sua gara. Non richiamerà nessuno, non farà sentire la sua voce a nessuno. Porta la fascia da capitano solamente perché è Messi".