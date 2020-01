Zidan rivela: “Klopp mi disse che ero 100 volte meglio di Salah”

Prima di Mohamed Salah, l’Egitto ha conosciuto un altro campione. Si tratta di Mohamed Zidan, ex attaccante che ha militato anche nel Borussia Dortmund. Proprio al club giallonero ha conosciuto Jurgen Klopp, il tecnico entrato nella storia sia con i tedeschi che con il Liverpool dell’altro egiziano, Salah. Ai microfoni del Sun, Zidan ha svelato che l’attuale allenatore dei Reds ha fatto un paragone tra lui e l’ex Roma: “Klopp mi ha detto che ero migliore di Salah 100 volte, ma avrei dovuto essere più professionale. Klopp mi ha detto che ho un grande talento e abilità ma avrei dovuto concentrarmi di più. Se lo avessi fatti, avrei potuto essere uno dei migliori giocatori al mondo. In passato dovevo dedicarmi di più alla formazione ed essere più professionale per raggiungere il livello di Salah. Lui è più professionale di me e più dedito al calcio come Ronaldo e Messi”.