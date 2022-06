Zidane ha deciso: ecco quando tornerà ad allenare

In Francia continua a tenere banco il futuro di Zinedine Zidane . Accostato con sempre maggiore insistenza al Paris Saint-Germain, l'ex stella del pallone non sembra però intenzionata a dire di sì. Almeno per il momento.

Secondo quanto si apprende dai media francesi, infatti, Zizou avrebbe le idee piuttosto chiare sulle tempistiche per tornare in panchina e anche su quale sia la sua volontà in merito alla squadra. Come riportato da RMC Sport, l’ex fuoriclasse vorrebbe tenersi libero nell’eventualità che Didier Deschamps decida di lasciare la panchina della Nazionale transalpina dopo i Mondiali in Qatar di questo inverno. Zidane, quindi, solo dopo la kermesse iridata prenderebbe in considerazione l’eventualità di allenare un club, sia questo il Paris Saint-Germain o altri come Juventus e Bayern Monaco, altre due società a cui era stato accostato in passato.