Zidane, l’ex compagno: “Allenerà in Italia”

Prima si parlava di Francia , poi, a seguito del rinnovo del CT Deschamps, si sono riaperte tutte le piste relative ai club. Stiamo parlando del futuro di Zinedine Zidane che vuole tornare in una panchina ma, allo stesso tempo, non desidera compiere scelte affrettate. In tale ottica, un indizio su dove potrebbe finire ad allenare lo ha dato un suo ex compagno di squadra.

Parlando a RMC Sport, le cui parole sono riprese da svariati media, infatti, Lionel Charbonnier, amico e vecchio compagno di squadra di Zizou, è certo di quale non sarà la destinazione del francese: "Non andrà in Inghilterra, ma in Italia dove ha un legame speciale con la Juve", ha detto l'ex collega. "Andrà alla Juve o si siederà sulla panchina di una nazionale. I brasiliani sarebbero molto felici di avere un allenatore come lui, che vuole lasciare il segno nel calcio. Infatti, pensano che Zidane sia più brasiliano che francese. In Inghilterra invece non lo vedo, perché non parla inglese. Voleva la nazionale, non è un mistero, ma ora che la Francia ha scelto di confermare Deschamps non può rimanere fermo e non ci sono tante scelte".