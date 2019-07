Zidane, lutto in famiglia: è morto il fratello

Grave lutto per il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane. Il fratello Farid, malato di cancro da tempo, è infatti deceduto nella giornata odierna. Ad annunciarlo lo stesso club spagnolo, che, come riportato in un tweet, ha osservato un minuto di silenzio durante il ritiro di Montreal per manifestare la propria solidarietà nei confronti dell’allenatore. Ritiro che proprio ieri Zidane aveva lasciato, con la società che ne aveva ricondotto ad alcuni problemi familiari il motivo. Lo stesso è accaduto al figlio del tecnico Luca, che, questa mattina, ha abbandonato l’allenamento del Racing Santander. Poche ore dopo, la triste notizia, che ha lasciato sgomento l’intero ambiente blancos.