Zidane: “Non sono lontano dal tornare ad allenare. Sul Mondiale in Qatar dico…”

Intervista a RMC Sport per Zinedine Zidane che ha affrontato diversi argomenti legati all'attualità calcistica ma anche a livello personale. Zizou, infatti, ha spiegato come sia vicino a tornare alla guida di una squadra...

L'ex mister del Real Madrid ha detto: "Quanto torno ad allenare? Tornerò presto. Aspetta, aspetta ancora un po’. Presto, presto. Non sono lontano dall’allenare di nuovo", il commento di Zizou che non sè comunque sbilanciato sulle tempistiche e, tantomeno, sulla squadra, di club e o Nazionale.

Parlando poi del Mondiale in Qatar e le polemiche sui vari argomenti diritti dei lavoratori, comunità LGBT e donne: "Penso che dovremmo lasciare da parte le polemiche e dare spazio alle gare del Mondiale. Per tutti gli appassionati che vogliono solo guardare il calcio bisognerebbe fare così. In ogni caso, qualsiasi cosa si dica, non sarà mai giusta e non sarà mai abbastanza appropriata. Pertanto dico che bisogna lasciare spazio al calcio in modo che tutti gli appassionati si divertano", le parole di Zidane.