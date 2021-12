Zidane, suo ex vice: “Zizou aperto a tutto. Ecco quando tornerà ad allenare”

Parla David Bettoni ex braccio destro di Zizou al Real Madrid

Tanti i rumors sul futuro di Zinedine Zidane , ex mister del Real Madrid, che è stato accostato in diverse occasioni al Paris Saint-Germain, ma anche a club inglesi e alla Nazionale francese. Eppure, secondo chi lo conosce da molto vicino, ovvero il suo ex membro dello staff, nonché braccio destro David Bettoni , non ci sono dubbi su quando Zizou riprenderà ad allenare.

Bettoni ha parlato a Marca del futuro del tecnico francese spiegando le sue sensazioni dall'addio al Real Madrid in poi: "Quando tornerà e dove andrà? Non lo so, non abbiamo parlato della sua prossima destinazione. Ha detto che si sarebbe preso un anno di pausa. Conosco molto bene Zizou e so che ora non pensa a nulla; so che è con la sua famiglia, quando sarà pronto ascolterà le offerte. Penso che sia aperto a tutto e che deciderà in base a molti fattori. A fine stagione vedremo". E ancora: "A livello personale, quando se ne è andato dal Real lo ha fatto con classe ma anche con molto cuore. A me ha detto di restare perché vedeva la mia energia. Mi ha dato, per così dire, l'ok".