Zidane vuole tornare ad allenare, ma solo ad una condizione

Tutti si chiedono quale sarà il futuro di Zinedine Zidane. L'allenatore è lontano dai riflettori da quando ha lasciato la panchina del Real Madrid e, dopo un periodo sabbatico, è alla ricerca di nuova sistemazione. Il francese, in particolare, cerca una squadra che possa rispettare le sue condizioni anche se la priorità va certamente alla Nazionale. Secondo quanto riportato da todofichajes, infatti l'obiettivo di Zizou sarebbe proprio quello di allenare la Francia un giorno. Preferirebbe aspettare un periodo fermo da competizioni importanti, come Europei e Mondiali, per cui attende la conclusione di EURO2024 prima di chiedere la panchina da Commissario tecnico. In precedenza si era parlato di un possibile approdo alla Juventus, ma il posto di Max Allegri è ben saldo al momento, dunque appare come una possibilità da scartare.