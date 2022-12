Zielinski: “Polonia come il Napoli. A Szczesny gli faremo un bel regalo”

Piotr Zielinski parla al Corriere dello Sport e si gode il momento della sua Polonia , qualificata per gli ottavi di finale e spera che la sua Nazionale possa comportarsi come il club, il Napoli ...

Poi il discorso si è inevitabilmente spostato sul Napoli e sui sogni Scudetto: "Alla sosta siamo arrivati lanciati, dopo un periodo bellissimo, ma non è finita. Vogliamo fare la storia, così come l'abbiamo fatta qui con la Polonia. Il Napoli è abituato a controllare la palla e far valere le tante soluzioni offensive di cui dispone. Spero che questo concetto si possa applicare anche alla Polonia. Abbiamo le qualità per giocarci le partite a viso aperto ma finora non le abbiamo mostrate".