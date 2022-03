Zinchenko e la guerra in Ucraina: “Piango da una settimana. Se non fosse per mia figlia sarei lì”

Il racconto del giocatore ucraino del City

EMOTIVAMENTE FRAGILE - Non si nasconde, così come non lo aveva fatto via social e sul campo: "Sto solo piangendo. È già passata una settimana (non sto contando i giorni) ma anche quando guido la macchina dal campo di allenamento a casa, non riesco a non piangere all'improvviso. È tutto nella mia testa. Immagina il luogo in cui sei nato, dove sei cresciuto e adesso vedi solo un terreno vuoto", le parole di Zinchenko. "Era più o meno mezzanotte qui in Gran Bretagna quando mia moglie mi ha svegliato e piangeva. Era scioccata. Mi ha mostrato i video, le foto, cosa stava succedendo in quel momento in Ucraina".