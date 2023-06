Zoff: “Allegri ha fatto quel che poteva alla Juve. Si può vincere con i giovani”

Se si parla del club e dell'annata, un pensiero anche ad Allegri: "Se sono stupito della sua conferma? No, ma in generale non mi piace entrare in queste dinamiche. Ad un certo punto ha fatto quello che poteva, all’inizio poteva fare meglio, ma parliamo sempre di un allenatore che merita il massimo rispetto".

In prospettiva futura si parla di una Juventus con svariati giovani e della possibilità di vincere con loro: "Si, non ho dubbi. Anche Bettega e Scirea sono stati giovani e hanno subito vinto lo stesso, per esempio. Il problema è avere quelli forti, che non sono così facili da trovare. Anche se la Juventus alcuni li ha: penso a Fagioli, per esempio. Anche con una squadra fresca si possono alzare i trofei, ma bisogna avere quelli bravi".