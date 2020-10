Zoff crede in Pirlo: “La vera Juventus si vedrà presto. E senza CR7 non è facile…”

Dino Zoff non ha dubbi e crede in questa Juventus di Andrea Pirlo. Lo ha detto apertamente l’ex storico portiere anche della Nazionale parlando ai microfoni del Corriere di Torino.

Zoff: “Presto la vera Juventus. E senza CR7…”

“Secondo me è solo una questione di tempo, presto vedremo la vera Juve”, ha detto Zoff con sicurezza. “La situazione ora è quella che è, ma la squadra è forte e ricca di campioni, prima o poi verrà fuori come sempre il suo vero valore”. “Pirlo criticato? Indubbiamente cominciare la carriera da allenatore nella Juve non è facile, ma ha il vantaggio di essere supportato alla grande da tutta la società. Le assenze hanno avuto il loro peso sicuramente. Alla fine quando ti manca Cristiano Ronaldo si sente”.