Zoff critico: “Fascia da capitano non ha più il suo valore. Andrebbe data a…”

Parla l'ex portiere

L'ex portiere si è soffermato in modo particolare in riferimento a quelle situazioni contrattuali che vedono diversi capitani in scadenza con i rispettivi club: "La fascia per me era un valore, ora non lo è più: tutti si battono per ottenere contratti migliori", ha detto Zoff. "Quel ruolo è importante e dovrebbe essere assegnato non in base al numero di presenze ma alla personalità, all’abilità nel trasmettere principi ai compagni, alla capacità di confrontarsi con l’arbitro". Nelle parole dell'ex portiere anche un parallelo con un altro sport: "Vedo il rugby e mi sembra che sia tutto diverso, lì sono davvero all’avanguardia per la sportività dei comportamenti".