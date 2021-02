Zoff esalta Donnarumma: “Può fare tanto con Milan e Nazionale. Rossoneri primi grazie a lui”

Interessante intervista rilasciata da Dino Zoff a La Gazzetta dello Sport. L’ex estremo difensore ha commentato in modo particolare l’annata fin qui molto positiva del Milan e di Gianluigi Donnarumma. Lo storico portiere ha esaltato le doti del classe 1999 e si è detto convinto dei sui futuri incredibili miglioramenti.

“Può arrivare molto lontano. Non ha una strada, ma un’autostrada”, ha detto Zoff. “È giovanissimo e ha già fatto ormai diversi campionati di Serie A. È nel solco della tradizione dei grandi portieri italiani. Ha dei numeri eccellenti. E soprattutto è già forte ma può migliorare ancora tantissimo. Se il Milan è lassù è perché ha una squadra compatta e un portiere che lascia passare davvero poco. Il suo rinnovo? Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi. Non posso pensare che una società di questa portata non concluda una operazione così importante”. E ancora: “Se Gigio è già fra i migliori in Europa? A me non piace far classifiche. Però speriamo a giugno di poter assistere all’Europeo e quello sarà il momento del confronto con i migliori. Lì dovrà tirar fuori il meglio”.