Zoff: “Il ritorno di Buffon alla Juventus? Non me l’aspettavo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Dino Zoff, ex storico portiere di Serie A e della Nazionale italiana, ha commentato quello che oramai sembra l’imminente ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus. Dopo appena una stagione, vissuta con la maglia del Paris Saint-Germain, l’estremo difensore italiano pare prossimo all’approdo a Torino dove ha vissuto anni incredibili della sua immensa carriera.

INASPETTATO – “Ognuno fa quello che sente senza considerazioni negative”, ha detto Zoff. “Non vedo alcun problema nel ritorno di Buffon alla Juventus. Se vuole continuare a giocare o stare in panchina ben venga. In Nazionale? Ora non esageriamo. L’idea di un futuro in dirigenza può aver influenzato la sua voglia di tornare alla Juve; non sono contrario, ma certamente non me l’aspettavo…”.