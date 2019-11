Zoff incorona la Juventus: “Può vincere la Champions, la concorrenza si è indebolita…”

Con la vittoria di martedì scorso contro l’Atletico Madrid, la Juventus si è garantita il passaggio del turno in Champions League come prima del proprio girone. Un risultato che, in teoria, dovrebbe garantirle un sorteggio più morbido in vista degli ottavi di finale, dove però potrebbe incrociare anche Real Madrid o Tottenham. Del cammino europeo dei bianconeri, a Radio 2, ha parlato l’ex portiere Dino Zoff.

CHAMPIONS – “La Juventus ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Molte squadre di caratura internazionale hanno problemi, come ad esempio il Barcellona e il Bayern Monaco. La concorrenza si è indebolita”.