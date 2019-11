Zoff incorona Meret: “Portiere completo, ma può ancora migliorare”

Debutto in Nazionale per Alex Meret, che nella serata di ieri, nella gara contro l’Armenia, è entrato al 76′ al posto di Sirigu. Del portiere del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex estremo difensore Dino Zoff.

CONVOCAZIONE – “Meret è da tempo nel trio dei portieri e credo che abbia qualche possibilità in più di essere convocato per gli europei. L’importante è esordire ed essere lì a disposizione per ogni evenienza. Mi sembra un portiere molto completo, ma nella vita bisogna sempre migliorare, anche da un punto di vista caratteriale e morale”.