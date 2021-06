Zoff: “Italia può andare lontano. Il Belgio non spaventa, era peggio Portogallo”

Parla l'ex storico portiere e mister

ITALIA - "La rosa dell'Italia è assolutamente di tutto rispetto. Nelle possibilità, Mancini ha fatto un lavoro straordinario. I numeri sono numeri. Aldilà dell'imbattibilità, ci sono le vittorie per due anni. Sono molto fiducioso", ha continuato Zoff . "Non vincere sarebbe delusione? Arrivare nelle prime quattro la possibilità di vincere c'è. Direi che sarebbe una discreta prestazione. Uscire non sarebbe un fallimento ma se arrivi tra le prime quattro, una speranza ci deve essere...".

ROSA - "Cambiare qualche giocatore? Io non cambiai Totti, lo feci solo riposare un po' e gli feci giocare un tempo. Volevo dargli un attimo di respiro. In ogni caso può essere utile cambiare qualcosa per far riposare". "Con una rosa più ampia sicuramente può essere un vantaggio anche se non sempre è la soluzione giusta. Avendo la possibilità in panchina che sulla carta possono dare qualcosa di più è un vantaggio notevole. L'abbiamo visto noi. Gestire però la rosa è importante. Anche senza esagerare altrimenti il rischio è di non capirci niente".