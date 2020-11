Zoff: “Maradona era un artista, meglio di Pelé. Oggi farebbe valanghe di gol”

Bellissima intervista rilasciata da Dino Zoff a Repubblica relativamente alla scomparsa di Diego Armando Maradona. L’ex portiere azzurro ha voluto dire la sua su quello che è stato il 10 argentino per lui e per tutto il mondo del calcio.

Zoff: “Maradona un artista”

“Quando era dalle mie parti, mi aspettavo che fermasse la palla in qualunque maniera, anche a mezza altezza, e poi la tirasse verso di me. Nessuno al mondo è mai riuscito a farlo in quel modo e in qualsiasi condizione possibile”, ha detto Zoff ricordando Maradona. “Lui è stato il più grande di tutti i tempi, il più memorabile artista. Io li amo gli artisti, li ho sempre invidiati perché sanno creare. Io sono un portiere e il mio lavoro era parare la creatività degli altri, solo questo”.

“Maradona fuori dal campo? Non mi sono mai permesso di giudicarlo perché l’arte è prepotenza, illumina ogni cosa. Un artista non si comporta come i comuni mortali. Diego è stato il più speciale fenomeno che io abbia mai visto su un campo di pallone. Io lo avrei lasciato libero di fare quello che voleva. Mica puoi rompere le scatole a un genio, o chiedergli di fare il terzino, di coprire. Anche se poi era amatissimo dai compagni perché non li lasciava mai soli a sgobbare per lui. Dava fiducia agli altri”.

Sulle parole di Cabrini: “Non credo che alla Juventus Diego sarebbe stato diverso, non penso che qualcuno avrebbe potuto addomesticarlo. Ci saremmo goduti, nel caso, il Maradona assoluto che è sempre stato. Secondo me meglio di Pelè che forse era più completo ma meno geniale, meno folle. In Messico nel ’70 aveva fatto quasi il centrocampista, era meraviglioso, ma non era Diego”.

Poi, un ricordo sul match dei Mondiali del 1982 tra Italia e Argentina: “Tutti ricordano la partita contro il Brasile, ma penso che la sfida contro l’Argentina sia stata la partita perfetta: bellissima e durissima. Claudio (Gentile, ndr) non lo fece girare, non lo fece mai tirare. Giocò d’anticipo. Era una brutta bestia Gentile. Maradona dovette subire, patì brontolando, io lo sentivo, ma con stile. Fu un combattimento e Diego non si negò al suo destino. Era grande e perfetto, ma non segnò”.

In conclusione, Zoff ha spiegato che secondo lui Maradona ai giorni nostri farebbe ancora la differenza: “Farebbe valanghe di gol. Con il gioco a zona andrebbe a nozze, anche se Diego è stato un miracolo fuori dal tempo. Ringraziamo Iddio di averlo avuto”.