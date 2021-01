Zoff: “Scudetto è corsa a tre. La Juventus deve fare attenzione in Supercoppa. Mandzukic? Un aiuto importante per il Milan”

Serie A, Supercoppa e non solo. Dino Zoff parla a 360° di tutti i temi caldi dell’attualità calcistica italiana. Dal recente derby d’Italia tra Inter e Juventus, fino alla Supercoppa di domani e l’acquisto ufficiale di Mario Mandzukic da parte del Milan. Intervistato da Leggo.it, l’ex numero uno dell’Italia non vede ancora una favorita reale per il campionato: “È un campionato anomalo, diverso da tutti i precedenti. Questa pandemia sta condizionando tutto, compreso il calcio. Può succedere di tutto. Per come la vedo io, Inter, Juventus e Milan sono le più attrezzate per la conquista del titolo”.

E ancora sull’Inter: “La vittoria dell’Inter è stata netta e meritata, proprio a conferma che si tratta di una squadra davvero molto forte. Lukaku? Non me l’aspettavo così devastante, ma non è solo lui che sta facendo bene con l’Inter. Certo, Lukaku non si tira mai indietro. Sta facendo benissimo, merito anche di Conte”.

Dai nerazzurri alla Juventus: “Pirlo? Bisogna avere pazienza. Non va giudicato adesso, bisogna aspettarlo. È appena arrivato, ha bisogno di fare esperienza e, quindi, di sbagliare. Dare giudizi a questo punto della stagione non sarebbe corretto nei suoi confronti. Supercoppa?I sei gol rifilati da Insigne & C. alla Fiorentina hanno certificato che il Napoli sta bene in questo momento. La Juve deve scendere in campo con più attenzione rispetto alla partita di San Siro. Deve registrare alcune cose per giocare alla pari con la squadra di Gattuso”.

Sul Milan e l’acquisto di Mandzukic: “Può far comodo a Pioli. È uno di grande esperienza e, in campo, dà sempre tutto. Conosce bene il calcio italiano, può davvero essere un aiuto importante per il Milan”.