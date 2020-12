Zoff: “Scudetto? La Juventus in primis. Poi…”

Dino Zoff, storico portiere e mister italiano, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport. Campionato e non solo tra i temi affrontati dall’ex numero uno della Nazionale.

Zoff: ricordo di Bearzot e lotta scudetto

A dieci anni dalla scomparsa dello storico ct Enzo Bearzot, Zoff lo ha voluto ricordare così: “Bearzot ci ha lascito cose importanti, era una persona perbene. Uomo di coraggio, onestà e sincerità. Poi ha anche vinto”, ha detto l’ex portiere. Che ancora sulla Nazionale italiana: “L’Italia con Mancini? In questo momento sta particolarmente bene, i numeri sono numeri. Merito certamente di Mancini che ha fatto una strada fin qui straordinaria. L’Europeo? Saranno Europei anomali per me. Il fatto che si giochi in tutte le città delle squadre partecipanti mi sembra che perda un po’ di valore”.

Infine un pensiero sulla Serie A: “Pensia sia un po’ presto per fare un pronostico. Bisogna aspettare altre due o tre partite. Ieri abbiamo visto un’Atalanta straordinaria, la Lazio anche. Il Napoli ha avuto qualche battuta d’arresto ma ha diverse assenze importanti. Certo, poi per me c’è la Juventus in primis, poi l’Inter e il Milan che sta facendo grandi cose”.