Zoff sul Napoli: “Vincere a Salisburgo non è un’impresa…”

Intervenuto a ‘Radio Kiss Kiss’ durante la trasmissione Radio Goal, Dino Zoff ha parlato del momento del Napoli e in particolare della preziosa vittoria in Champions League sul Salisburgo, che ha sensibilmente avvicinato la squadra di Ancelotti alla qualificazione agli ottavi.

Secondo il portiere campione del mondo 1982 le potenzialità del Napoli sono tali da non far considerare eccezionale il successo in Austria: “Vincere lì non la considero un’impresa, anche se quella austriaca è una buona squadra. Le squadre italiane in Europa devono credere di potercela fare con chiunque.

Un giudizio poi su Alex Meret, sempre più determinante per la causa azzurra: “Meret ha scelto la strada giusta per migliorare, farà tante grandi cose. Quest’anno si dovrà confermare, le premesse per far meglio ci sono tutte”.

Infine una battuta sul passaggio di Sarri alla Juventus: “Ha scelto un compito non facile, la sua squadra fa paura, sono ancora i più forti. Non è facile farsi subito capire e trasmettere il proprio gioco, ma sono convinto che man mano il tecnico lascerà la sua impronta anche a Torino”.