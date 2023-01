Zoff: “Vialli persona educata e rispettosa. Difficile trovarne di quel livello”

Il ricordo dell'ex portiere italiano per il compianto 58enne.

Dopo la morte di Gianluca Vialli sono stati tanti i messaggi d'affetto e le interviste rilasciate dai suoi ex colleghi e amici. Tra queste, arrivano anche le parole dell'ex portiere della Juventus DinoZoff che lo ha ricordato così in un'intervista a La Stampa: "Oltre al calciatore, che è stato di indubbio valore, mi ha sempre colpito l'uomo. Una persona perbene, non lo dimenticheremo".