Zola convinto: “Pirlo alla Juventus? Mossa geniale…”

Interessante intervista rilasciata dall’ex fantasista del Cagliari e del Chelsea Gianfranco Zola al Corriere della Sera. Il campione sardo ha commentato le vicende recenti in casa Juventus. Dall’addio di Sarri all’arrivo di Andrea Pirlo come nuovo allenatore.

Zola: “Pirlo alla Juventus mossa geniale”

“Anch’io andai al West Ham senza aver mai allenato, so cosa significa. Andrea è un campione con una conoscenza superiore del gioco, sarà fondamentale lo staff”, ha commentato Zola che poi ha proseguito: “Il ruolo dell’allenatore richiede un talento diverso. E Pirlo avrà bisogno dello staff: il preparatore Bertelli sarà un valore aggiunto in assoluto e anche Tudor sarà importante. Andrea dovrà crescere in fretta: sceglierlo è stato molto coraggioso e può diventare una mossa geniale”.

Dal presente, al passato con un pensiero a Sarri, avuto come tecnico quando lui era collaboratore al Chelsea: “Con Maurizio ne avevamo anche parlato: la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti”, ha concluso Zola.

