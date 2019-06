Zola: “Hazard al Real? Se si divertirà renderà di più…”

Interessante intervista rilasciata ad AS da Gianfranco Zola, vice di Sarri nell’ultima stagione al Chelsea. L’ex fantasista, in particolare, si è soffermato a commentare il passaggio di Eden Hazard dai blues al Real Madrid.

HAZARD – “Il Real ha acquistato un giocatore fantastico, quest’anno è stato incredibile. Il Chelsea ha perso un giocatore chiave. Gli auguro ogni bene, se lo merita. Che persona è? Molto umile e molto tranquilla, ama scherzare. Nello spogliatoio è un personaggio molto pacato: a volte alcuni giocatori, con le loro qualità, diventano arroganti e negativi, lui invece no. Se è meglio lui di com’ero io? Difficile fare paragoni, ma, se dovessi scegliere, sceglierei lui”.

MADRID – “Credo che a Madrid farà bene, le sue qualità sono indiscutibili. Quest’anno è migliorato molto ed ha imparato a giocare più con la squadra”.

CONSIGLI – “L’unico consiglio che posso dargli è di rimanere com’è sempre stato. Mi ha sempre detto che rende di più se si diverte: spero che questo possa accadere al Real”.

POSIZIONE – “Lui preferisce giocare a sinistra, ma credo che potrebbe giocare anche come falso nueve: è forte e veloce, ha le capacità per farlo”.

AMARCORD – “Se ho mai avuto la possibilità di firmare per il Real in passato? No, anche se è un grande club e tutti vorrebbero giocarci”.