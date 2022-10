Zola su Hazard: “Tra i più talentuosi al mondo. Vederlo soffrire…”

Le parole dell'ex calciatore.

Redazione ITASportPress

Gianfranco Zola, ex calciatore del Chelsea ed ex vice-allenatore dei Blues, ha parlato a Marca dell'attualità calcistica italiana e spagnola. In modo particolare spiccano le parole su Eden Hazard, giocatore che proprio Magic Box conosce molto bene dai tempi di Stamford Bridge.

L'ex fantasista sardo ha detto sul giocatore ora al Real Madrid: "Cosa penso di Hazard e del rendimento in Blancos? Sono molto sorpreso. Eden è uno dei giocatori più talentuosi al mondo e vederlo soffrire è qualcosa che per me è sorprendente. Probabilmente ha avuto dei problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare, ma mi aspettavo di più da lui", le parole di Zola.

Sul calcio ed in particolare tra le differenze tra quello italiano e quello spagnolo: "Sono italiano, se chiedi ad un italiano quale calcio gli piace di più, ti dirà il suo. Ma la scuola spagnola negli ultimi anni è vero che ha contribuito molto al calcio ed è all'avanguardia. Anche altri Paesi come la Germania e il Belgio stanno facendo cose molto buone. Non posso dirti cosa sia meglio o peggio ma certo che maggiore creatività e qualità farebbero bene in generale al gioco del calcio".