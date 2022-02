Zouma perde anche la Francia, Deschamps: “Episodio gatti intollerabile”

Il difensore nella bufera dopo la violenza sui propri gatti mostrata in un video

Kurt Zouma ancora nel mirino per il filmato circolato in questi giorni di lui che prende a calci e schiaffi i suoi gatti . Un episodio per il quale il difensore ha già chiesto scusa e per cui ha pagato una forte multa dal West Ham .

Ma le ripercussioni sul suo comportamento non sembrano essere terminate qui. Infatti, anche in chiave Nazionale, sembrano poterci essere dei risolvi. A domanda precisa sull'accaduto al commissario tecnico Didier Deschamps sulla possibilità di conseguenze sulle convocazioni future di Zouma, il tecnico della Francia ha risposto ai microfoni di France 3: "Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome", il commento iniziale dell'allenatore. "Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po' di tempo. Non cambierò il mio modo di agire".