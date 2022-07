Si gioca alle 18.

Redazione ITASportPress

Giornata di amichevole per la formazione campione d'Italia. Il Milan, infatti, se la vedrà oggi 23 luglio contro lo ZTE Zalaegerszeg, squadra ungherese. Altro test importante dopo quello contro il Colonia per i rossoneri di mister Pioli che vorranno confermare le buone sensazioni delle prime sgambate. Andiamo a vedere tutte le informazioni utili per poter seguire appunto ZTE-Milan.

ZTE-Milan, probabili formazioni e dove vederla

La partita ZTE-Milan è in programma oggi, sabato 23 luglio, alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV e in streaming gratis su Sportitalia. Dopo l'amichevole, la squadra partirà per il ritiro in Austria.

Come detto, la seconda amichevole estiva dei campioni d'Italia in carica sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia, come tutte le altre amichevoli della pre-season della squadra rossonera, al canale 60 del DTT. Il match si potrà seguire anche in streaming gratis sul sito di Sportitalia e dall'app di Sportitalia, scaricabile da dispositivi IOS e Android, e visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick, Android Tv e Rakuten Tv.

Di seguito, invece, le probabili formazioni del match:

ZTE (4-3-3): Demjen, Gergenyi, Mocsi, Safronov, Huszti, Diego Santos, Bedi, Sankovic, Ubochioma, Nemeth, Szalay.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo Touré, Bakayoko, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Giroud.