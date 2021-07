1 Agosto 2000, ecco l’acquisto più costoso della storia della Lazio

Hernan Crespo è il colpo ad effetto della Lazio Campione D'Italia, nell'estate del 2000. Il suo arrivo manda in delirio il popolo biancoceleste.

1 Agosto 2000, la Lazio ufficializza l'acquisto più costoso della sua storia. All'epoca i biancocelesti guidati dal presidente Sergio Cragnotti, hanno appena conquistato il secondo scudetto della propria storia, ai danni della Juventus di mister Carlo Ancelotti. Decisi a puntare tutto sulla Champions League, la società romana non basa a spese in sede di calciomercato.

CRESPO - E' proprio Hernan Crespo il colpo che manda in delirio l'intero popolo biancoceleste. L'Argentino viene acquistato dal Parma per una cifra totale di 110 miliardi di lire (oggi 55 milioni). Per acquistare il bomber dal Parma; come parziale contropartita tecnica, i capitolini cedettero al club emiliano Sérgio Conceição e Matías Almeyda.