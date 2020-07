100 milioni ‘posson bastare’: il Manchester United torna all’assalto per Sancho

Il Manchester United fa sul serio per Jadon Sancho. Il giocatore del Borussia Dortmund ha impressionanto anche in questa stagione e il club inglese, nonostante i vari tentativi già respinti da parte del club tedesco, sembra non aver affatto rinunciato all’idea di acquistarlo e sarebbe pronto ad una pazza offerta.

Manchester United: 100 milioni per Sancho

Come riporta la Bild, con l’ingresso in Champions League dei Red Devils, sembra poter presto arrivare l’ennessimo tentativo per il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Secondo quanto si apprende, il Manchester United avrebbero presentato una prima offerta da circa 100 milioni di euro per il talentoso esterno offensivo. Il nazionale inglese, cresciuto sull’altra sponda di Manchester, gradirebbe non poco un ritorno in Premier League dove ritroverebbe anche diversi compagni di Nazionale.

Il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, nelle scorse ore aveva parlato a Kicker dell’imminente futuro del giocatore annunciato di attenderlo agli allenamenti. Questo, però, non significa certo che il calciatore sia blindato. 100 milioni in effetti… potrebbero anche bastare a dirgli addio.

