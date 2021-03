Joao Mario incanta lo Sporting: sempre più vicino il riscatto dall’Inter

Una vera rinascita quella vissuta in questa stagione da Joao Mario con la maglia dello Sporting Lisbona. Dopo diverse stagioni sottotono e svariate maglie cambiate negli ultimi anni, il centrocampista o trequartista sembra essersi ritrovato. Ancora in prestito dall’Inter, il classe 1993 sembra essere destinato però alla permanenza in Patria.

Come riporta Record, infatti, Joao Mario è ormai diventato un calciatore imprescindibile per la compagine di Lisbona agli ordini di Ruben Amorim tanto che la società avrebbe deciso per farlo diventare a tutti gli effetti di sua proprietà acquistandolo a titolo definitivo. Il giocatore ha un accordo in corso con l’Inter fino al 2022 ma lo Sporting è deciso e lo riscatterà nonostante l’alto ingaggio.