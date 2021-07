27 Luglio 1994, arriva in Serie A il primo statunitense

Esattamente 27 anni fa il primo calciatore statunitense approdò nella nostra Serie A e divenne subito un personaggio mediatico

Il primo statunitense a trasferirsi in Serie A, ha un nome e un cognome facili da ricordare: Alexi Lalas. Il difensore fu acquistato dal Padova (per 400 milioni di lire) in seguito al brillante Mondiale casalingo che gli USA disputarono nel 1994 (la squadra arrivò agli ottavi di Finale e venne eliminata dal Brasile , squadra vincitrice di quell'edizione).

LOOK - Lalas viene Ricordato anche per il look sfoggiato in campo, capelli lunghi color carota e barba caprina, che lo resero un celebre personaggio degli anni '90. Il difensore del Padova amava suonare la chitarra e spesso lo faceva anche pubblicamente.